Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 575 военнослужащих в зоне СВО

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Садки, Павловка, Варачино и Андреевка в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречанское и Волчанск в Харьковской области. ВСУ потеряли пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.