ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Ленино ДНР.
«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 200 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла новые позиции
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали семь украинских бригад в районах населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Куриловка, Петровка, Островское, Богуславка и Купянск Харьковской области.
Потери противника в живой силе достигли порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций РЭБ, три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 220 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, шести пикапов, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и склада боеприпасов.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное, Новопавловка ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Приволье, Алексеевка, Егоровка Днепропетровской области и Долинка Запорожской области.
Противник за сутки лишился до 350 военнослужащих, 12 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и склада материальных средств.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Отрадокаменка Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 65 боевиков, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 129 БПЛА самолетного типа.