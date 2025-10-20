Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 20 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Ленино ДНР.

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 200 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Группировка «Запад» заняла новые позиции

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали семь украинских бригад в районах населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Куриловка, Петровка, Островское, Богуславка и Купянск Харьковской области.

Потери противника в живой силе достигли порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций РЭБ, три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 220 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, шести пикапов, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и склада боеприпасов.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное, Новопавловка ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Приволье, Алексеевка, Егоровка Днепропетровской области и Долинка Запорожской области.

Противник за сутки лишился до 350 военнослужащих, 12 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и склада материальных средств.

«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Отрадокаменка Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 65 боевиков, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • 129 БПЛА самолетного типа.

