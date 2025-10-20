Уничтожение моста в Днепропетровской области ударом четырех ФАБ попало на видео

Ранее стало известно, что российская ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) пролетела 130 километров перед ударом по Лозовой в Харьковской области. Город является важным логистическим узлом, через который снабжаются украинские войска на харьковском и донецком направлениях.