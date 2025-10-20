В ДНР «Ланцет» «Рубикона» уничтожил САУ Caesar ВСУ на расстоянии 65 км

Так, вблизи населенного пункта Петровка в ДНР расчетом разведывательного БПЛА Zala центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» была обнаружена САУ Caesar французского производства, которая вела огонь по позициям подразделений и населенным пунктам Донецкой Народной Республики.
«Оператор Zala отследил перемещение САУ противника от огневой позиции к укрытию и передал координаты цели на командный пункт. По выявленным координатам был нанесен точечный удар расчетом барражирующего боеприпаса “Ланцет” центра “Рубикон”, преодолевшего до поражения орудия противника около 65 километров», — говорится в сообщении.