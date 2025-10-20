Ричмонд
Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Добровольцы бригады «Север-V» российского Добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, устроили засаду группе ВСУ и разбили ее под Часовым Яром, сообщили в пресс-службе корпуса.

Видео уничтожения пехоты ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.

«Разведка бригады выявила движение пехоты противника по одной из дорог севернее Часова Яра. Противник регулярно, раз в несколько дней в одно и то же время, проводил ротацию, используя этот маршрут. Было принято решение организовать засаду на пути следования противника с применением дронов со сбросами», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что дроны атаковали группу ВСУ ночью, уничтожив живую силу и технику, а с наступлением дня нанесли новый удар по этому участку.

Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.