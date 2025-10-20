Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром

«Разведка бригады выявила движение пехоты противника по одной из дорог севернее Часова Яра. Противник регулярно, раз в несколько дней в одно и то же время, проводил ротацию, используя этот маршрут. Было принято решение организовать засаду на пути следования противника с применением дронов со сбросами», — рассказали в пресс-службе.