Военный Джокер рассказал о ликвидации сотен иностранных наёмников ВСУ

«Вели глубинную разведку и решили пойти исходя из разведданных в определённое место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наёмников», — рассказал он о поражении наёмников.
По его словам, ВС России «быстро приняли решение и ударили по врагу, когда он этого не ожидал».
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска за неделю в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты России нанесли один массированный и семь групповых ударов по военным целям на Украине.