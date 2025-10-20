Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный Джокер рассказал о ликвидации сотен иностранных наёмников ВСУ

Командир расчёта ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал военкору RT Филиппу Прокудину об операции, в которой были уничтожены сотни иностранных наёмников ВСУ на Харьковском направлении.

«Вели глубинную разведку и решили пойти исходя из разведданных в определённое место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наёмников», — рассказал он о поражении наёмников.

По его словам, ВС России «быстро приняли решение и ударили по врагу, когда он этого не ожидал».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска за неделю в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты России нанесли один массированный и семь групповых ударов по военным целям на Украине.