Взрывы прогремели в украинском Павлограде и подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах на территории двух украинских городов вечером 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

Несколько взрывов прогремели на территории украинского Павлограда и на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона вечером в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает издание «Страна».

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в сообщениях украинского СМИ.

Других уточнений источник не приводит, сообщений о причинах взрывов также нет.

Ранее KP.RU сообщал, что взрывы прозвучали в нескольких городах на территории Украины в ночь на минувший четверг, 16 октября. Отмечается, что по всей стране была объявлена воздушная тревога, в взрывы были слышны в городах Полтава и Кропивницкий. Также украинские СМИ сообщали о взрыве на территории Харькова.