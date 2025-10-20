Взрывы прогремели в украинском Павлограде и подконтрольном ВСУ Херсоне

Ранее KP.RU сообщал, что взрывы прозвучали в нескольких городах на территории Украины в ночь на минувший четверг, 16 октября. Отмечается, что по всей стране была объявлена воздушная тревога, в взрывы были слышны в городах Полтава и Кропивницкий. Также украинские СМИ сообщали о взрыве на территории Харькова.