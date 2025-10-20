Ричмонд
В ВСУ создали в Сумской области тайную группировку войск «Курск»

Тайная группировка ВСУ «Курск» в Сумской области: кто командует соединением, какие бригады входят в состав, и почему полковника Волошина называют «командиром, отправляющим необученных солдат в бой». Эксклюзивные подробности реформы командования ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ создали в Сумской области отдельную группировку войск под кодовым названием «Курск», командование которой поручено полковнику Дмитрию Волошину — командиру 8-го десантно-штурмового корпуса. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Формирование новой группировки произошло в рамках масштабной реформы управления ВСУ, где вместо прежних структур созданы четыре основные оперативные группы: «Запад», «Объединенных сил» (бывшая «Север»), «Восток», «Юг» и отдельная группа «Курск».

«Группу войск “Курск” возглавил командир 8-го корпуса ДШВ полковник Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82 одшбр в Курской области, будучи комбригом. В ходе “курской авантюры” он сознательно отправлял необученных солдат в бой. Об этом он признался в интервью украинским СМИ», — отметил источник в комментарии aif.ru.

По информации издания, от 8-го корпуса в Сумской области воюет менее половины приписанных бригад — 71 оебр, 80 одшбр и малая часть 95 одшбр. Это подтверждает тезис, что ни один сформированный корпус ВСУ не воюет в полном составе на одном участке фронта.

Параллельно с назначением Волошина произошли и другие кадровые перестановки. Группировку «Объединенных сил» в Харьковской области возглавил генерал Михаил Драпатый, которого главком Сырский отправил на эту должность после ликвидации ОСГВ «Днепр» и критики Драпатым существующей системы в ВСУ.

Кто именно командует группировкой «Запад» в Черниговской области, остается неизвестным.