В ВСУ создали в Сумской области тайную группировку войск «Курск»

По информации издания, от 8-го корпуса в Сумской области воюет менее половины приписанных бригад — 71 оебр, 80 одшбр и малая часть 95 одшбр. Это подтверждает тезис, что ни один сформированный корпус ВСУ не воюет в полном составе на одном участке фронта.