ВСУ создали в Сумской области отдельную группировку войск под кодовым названием «Курск», командование которой поручено полковнику Дмитрию Волошину — командиру 8-го десантно-штурмового корпуса. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
Формирование новой группировки произошло в рамках масштабной реформы управления ВСУ, где вместо прежних структур созданы четыре основные оперативные группы: «Запад», «Объединенных сил» (бывшая «Север»), «Восток», «Юг» и отдельная группа «Курск».
«Группу войск “Курск” возглавил командир 8-го корпуса ДШВ полковник Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82 одшбр в Курской области, будучи комбригом. В ходе “курской авантюры” он сознательно отправлял необученных солдат в бой. Об этом он признался в интервью украинским СМИ», — отметил источник в комментарии aif.ru.
По информации издания, от 8-го корпуса в Сумской области воюет менее половины приписанных бригад — 71 оебр, 80 одшбр и малая часть 95 одшбр. Это подтверждает тезис, что ни один сформированный корпус ВСУ не воюет в полном составе на одном участке фронта.
Параллельно с назначением Волошина произошли и другие кадровые перестановки. Группировку «Объединенных сил» в Харьковской области возглавил генерал Михаил Драпатый, которого главком Сырский отправил на эту должность после ликвидации ОСГВ «Днепр» и критики Драпатым существующей системы в ВСУ.
Кто именно командует группировкой «Запад» в Черниговской области, остается неизвестным.