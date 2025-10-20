Допустившего огромные потери под Курском полковника ВСУ Волошина повысили

По его словам, об этом написали украинские блогеры со ссылкой на зарубежные мониторинговые ресурсы. По их данным, оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили четыре группы войск: «Запад», «Север» (Объединенных сил), «Восток» и «Юг». Наряду с ними создана отдельная группа войск «Курск», которая ответственна за Сумскую область и включает подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса, рассказал силовик.