Полковник Дмитрий Волошин, допустивший огромные потери в украинской 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, возглавил группу войск «Курск» в новой структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
По его словам, об этом написали украинские блогеры со ссылкой на зарубежные мониторинговые ресурсы. По их данным, оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили четыре группы войск: «Запад», «Север» (Объединенных сил), «Восток» и «Юг». Наряду с ними создана отдельная группа войск «Курск», которая ответственна за Сумскую область и включает подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса, рассказал силовик.
«Группу войск “Курск” возглавил командир 8-го корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Курской области, будучи комбригом», — сказал представитель силовых структур.
По словам силовика, Волошин сознательно отправлял необученных солдат в бой.
Он рассказал, что сегодня от 8-го корпуса в Сумской области воюет менее половины приписанных бригад: 71-я отдельная егерская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и малая часть 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
«Это… подтверждает тезис, что ни один сформированный корпус ВСУ не воюет в полном составе», — сказал он.
Напомним, в марте стало известно, что командир 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Волошин был снят со своей должности после отказа выполнить приказ о переброске подчиненных подразделений на границу с Белгородской областью.