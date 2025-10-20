Российские войска уничтожили сотни иностранных наемников, которые сражались в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом рассказал командир расчёта ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер, передаёт RT.
По его словам, в ходе разведывательной операции был обнаружен крупный лагерь ВСУ, в котором находились иностранные наёмники из Франции и Польши. По этому объекту российские силы нанесли два ракетных удара комплексом «Искандер».
Военный подчеркнул, что решение атаковать приняли оперативно, а удар пришёлся в момент, когда противник был не готов к нападению. В результате было ликвидировано до 600 военнослужащих.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы в ЛНР уничтожают до 1,6 тыс. боевиков ВСУ еженедельно.