Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА в Ростовской области, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовский районе. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — написал он.

Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Из дома выведены 20 человек, решается вопрос о возможности их временного размещения. Также на место выехал глава Батайска Валентин Кукин.

«Обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, но люди не пострадали», — добавил Слюсарь.

Губернатор отметил, что отражение атаки продолжается.

