Взаимные разногласия в рядах Украины: внутренний конфликт ослабляет позиции ВСУ в ДНР

Конфликт между регулярной армией Украины и наёмниками привёл к ослаблению обороны ВСУ под Красноармейском в ДНР. Об этом рассказал командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Роман Качанов, передает ТАСС.
«Оборона ослабевает у них [под Красноармейском] из-за того, что между собой там какая-то несогласованность — между командованием, солдатами и наёмниками. Там происходят и драки, и даже расстрелы. Я бы об этом не узнал, если бы не рассказывали их пленные», — сообщил командир.
О конфликтах между наёмниками и украинскими военнослужащими российским бойцам также рассказали местные жители Чунишина, которые оставались в посёлке на момент захода туда ВС РФ.
По словам командира, как передавали военнопленные, причины конфликтов часто связаны с разницей в денежном довольствии и условиях, в которых обе стороны вынуждены находиться.
Тем временем российские военные успешно продвигаются на всех направлениях в зоне специальной военной операции. 20 октября на Красноармейском направлении они прорвали эшелонированную оборону украинской армии в районе Новопавловки.