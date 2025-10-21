Ричмонд
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 113 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили 3 авиаснаряда, 60 беспилотников самолетного типа, 53 тяжелых коптера и 2 станции Starlink ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 3 управляемых авиационных снаряда, 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18. Кроме того, вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией, 7 станций радиоэлектронной борьбы, 2 терминала спутниковой связи Starlink», — сказал он.

Бигма добавил, что противник потерял танк Т-72, бронетранспортер М113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки — «Акация» и «Богдана», 7 минометов и 10 робототехнических комплексов.