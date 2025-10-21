Группировка «Запад» за сутки уничтожила 113 беспилотников ВСУ

«Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 3 управляемых авиационных снаряда, 60 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18. Кроме того, вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией, 7 станций радиоэлектронной борьбы, 2 терминала спутниковой связи Starlink», — сказал он.