Бойцы «Востока» уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По данным беспилотной разведки были обнаружены маршруты перемещения боевиков, несколько замаскированных наблюдательных пунктов и укрытий противника. По ним военнослужащие нанесли удары FPV-дронами, оснащенными термобарической боевой частью. В результате атаки уничтожены несколько опорных пунктов с живой силой противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что операторы БПЛА Восточной группировки войск продолжают уничтожение сил ВСУ и прикрывают штурмовые подразделения.

