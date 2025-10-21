Бойцы «Востока» уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ в Запорожской области

«По данным беспилотной разведки были обнаружены маршруты перемещения боевиков, несколько замаскированных наблюдательных пунктов и укрытий противника. По ним военнослужащие нанесли удары FPV-дронами, оснащенными термобарической боевой частью. В результате атаки уничтожены несколько опорных пунктов с живой силой противника», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что операторы БПЛА Восточной группировки войск продолжают уничтожение сил ВСУ и прикрывают штурмовые подразделения.
