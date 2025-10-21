Расчет гаубицы «Мста-Б» предотвратил возведение укреппозиций ВСУ

«Артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы “Мста-Б” группировки войск “Восток” нанес поражение по позициям, которые противник пытался подготовить в Днепропетровской области. Точным огнем уничтожены инженерные сооружения и живая сила противника, которые выполняли работы по укреплению позиций», — информировали в ведомстве.
В министерстве рассказали, что участки местности, где ВСУ оборудовали новые блиндажи и огневые точки, были выявлены в ходе воздушной разведки. После уточнения координат, цели были переданы расчету гаубицы «Мста-Б», который выполнил серию прицельных выстрелов.