Российские артиллеристы сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ

«Артиллерийский расчёт 152-миллиметровой гаубицы “Мста-Б” группировки войск “Восток” нанес поражение по позициям, которые противник пытался подготовить в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе воздушной разведки были выявлены участки местности, где ВСУ оборудовали новые блиндажи и огневые точки. После уточнения координат цели были переданы расчету гаубицы «Мста-Б», который выполнил серию прицельных выстрелов.
«Точным огнем уничтожены инженерные сооружения и живая сила противника, которые выполняли работы по укреплению позиций», — отметили в оборонном ведомстве.
Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять задачи по поддержке продвижения штурмовых групп, добавили в МО РФ.