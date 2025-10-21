Ричмонд
Российские артиллеристы сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск «Восток» сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллерийский расчёт 152-миллиметровой гаубицы “Мста-Б” группировки войск “Восток” нанес поражение по позициям, которые противник пытался подготовить в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе воздушной разведки были выявлены участки местности, где ВСУ оборудовали новые блиндажи и огневые точки. После уточнения координат цели были переданы расчету гаубицы «Мста-Б», который выполнил серию прицельных выстрелов.

«Точным огнем уничтожены инженерные сооружения и живая сила противника, которые выполняли работы по укреплению позиций», — отметили в оборонном ведомстве.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять задачи по поддержке продвижения штурмовых групп, добавили в МО РФ.