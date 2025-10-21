Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

«В ходе уничтожения противника в зоне проведения СВО военнослужащие группировки войск “Запад” ежедневно применяют различные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В этот раз в ходе воздушной разведки было выявлено крупное скопление военнослужащих ВСУ, препятствовавшее продвижению наших штурмовых групп в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении», — сообщили в МО РФ.
Согласно сообщению, получив координаты цели, расчет оперативно собрал беспилотный летательный аппарат «Молния», снарядил его фугасными боеприпасами и произвел запуск БПЛА по противнику.
«Преодолев системы РЭБ и пункты ПВО противника, БПЛА успешно поразил цель. Это позволило штурмовым подразделениям 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжить наступление», — добавили в оборонном ведомстве.