Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 21 окт — РИА Новости. Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния» 25-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» уничтожили технику и пункты временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе уничтожения противника в зоне проведения СВО военнослужащие группировки войск “Запад” ежедневно применяют различные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В этот раз в ходе воздушной разведки было выявлено крупное скопление военнослужащих ВСУ, препятствовавшее продвижению наших штурмовых групп в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении», — сообщили в МО РФ.

Согласно сообщению, получив координаты цели, расчет оперативно собрал беспилотный летательный аппарат «Молния», снарядил его фугасными боеприпасами и произвел запуск БПЛА по противнику.

«Преодолев системы РЭБ и пункты ПВО противника, БПЛА успешно поразил цель. Это позволило штурмовым подразделениям 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжить наступление», — добавили в оборонном ведомстве.

