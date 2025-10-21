Замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот заявил об уничтожении группы колумбийских наемников в ходе освобождения населенного пункта Приволье.
«При штурме населенного пункта Приволье нами была уничтожена группа из колумбийских наемников. Эти наемники имели при себе паспорта, документы, что свидетельствует о том, что это реальные наемники», — сказал Кот в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в результате успешных действий российских войск в зоне спецоперации под контроль взяты населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, о чем проинформировало министерство обороны РФ.
При это на днях российские войска уничтожили крупный лагерь с иностранными наемниками украинской армии из Франции и Польши под Харьковом.