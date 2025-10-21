Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа колумбийских наёмников уничтожена при освобождении Приволья

В Днепропетровской области группировка «Восток» уничтожила группу колумбийских наёмников.

Источник: Комсомольская правда

Замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот заявил об уничтожении группы колумбийских наемников в ходе освобождения населенного пункта Приволье.

«При штурме населенного пункта Приволье нами была уничтожена группа из колумбийских наемников. Эти наемники имели при себе паспорта, документы, что свидетельствует о том, что это реальные наемники», — сказал Кот в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в результате успешных действий российских войск в зоне спецоперации под контроль взяты населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, о чем проинформировало министерство обороны РФ.

При это на днях российские войска уничтожили крупный лагерь с иностранными наемниками украинской армии из Франции и Польши под Харьковом.