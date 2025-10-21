Сальдо: ВС РФ ведут бои за освобождение микрорайона «Корабел» в Херсоне

Бойцы группировки «Днепр» ВС РФ ведут бои за освобождение микрорайона Херсона «Корабел» на Карантинном острове. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Как отметил глава региона, хотя боевики ВСУ и прячутся по жилым домам и промзонам микрорайона, российские бойцы плотно держат ситуацию под контролем: выявляют цели и уничтожают их.
В целом же, добавил Сальдо, остров Карантинный является инструментом тактического давления.
«Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности на ЛБС и в тылу. Психологический эффект таких операций уже работает», — отметил губернатор, добавив, что сейчас российское командование решает, какой будет роль острова в освобождении самого Херсона.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили донецкое село Ленино. Оно находится на границе с Днепропетровской области рядом с поселком Удачное.
А днем ранее под контроль армии России перешли Полтавка в Запорожской области и Чунишино в Донецкой Народной Республике.