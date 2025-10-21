Российский бойцы рассказали, под кого маскируются украинские ДРГ, пытаясь проникнуть в тыл ВС РФ

Украинские диверсионно-разведывательные группы в форме ВС РФ предпринимали попытки попасть в тыл российским военным в Донецкой Народной республике, но их вычислили. Об этом РИА Новости рассказал командир танкового батальона с позывным «Кефир».
«Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров. Ведут себя так, будто свои, но всё это неудачные попытки», — сказал собеседник агентства.
Однако слаженная работа российских разведчиков и бдительность подразделений сорвали планы противника и не дали ему прорваться в тылы ВС РФ.
В сентябре этого года российские войска из группировки «Север» пресекли попытку украинских диверсантов прорваться через границу в Курской области. Российские военные обнаружили противника с помощью воздушной разведки. В ходе боя диверсионная группа была уничтожена.
Также сообщалось, что украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), ликвидированную примерно в это же время спецназом военной разведки «Днепра» на Антоновском железнодорожном мосту, подготавливали специалисты НАТО.