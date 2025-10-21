Три контратаки 225-го штурмового полка Вооружённых сил Украины в районе Константиновки Сумской области оказались безуспешными — боевики понесли потери и были вынуждены отойти. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на российские силовые ведомства.
«Противник предпринял три безрезультатные контратаки в районе Константиновки, проведённые силами 225-го отдельного штурмового полка. Благодаря комплексному огневому поражению атаки отражены, враг с потерями отступил на исходные позиции, один боевик сдался в плен», — рассказал источник агентства.
Тем временем стало известно, что на Красноармейском направлении российские вооружённые силы прорвали эшелонированную оборону украинской армии в районе Новопавловки.
Отмечается, что Вооружённые силы Российской Федерации демонстрируют успехи на всех участках специальной военной операции. В то же время, украинские вооружённые силы испытывают деморализацию: значительное число боевиков сдаётся в плен или оставляет свои позиции.