Юрий Слюсарь ночью выехал в Батайск, который подвергся атаке врага

Ростовская область, 21 октября 2025, DON24.RU. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ночью выехал в Батайск. Ночью город подвергся воздушной атаке врага, при падении БПЛА были выбиты стекла в многоквартирных домах, пострадали легковые автомобили и торговые павильоны.

Источник: РИА "Новости"

"Выехал в Батайск, заслушал доклады оперативно-спасательных служб.

В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.

На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра", — написал глава региона в своем телеграм канале в 02:31.

Юрий Слюсарь поручил местным властям провести утром работу по фиксации нанесенного ущерба.

Ночью Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке. Украинские БПЛА были сбиты в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском ©, Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске.

