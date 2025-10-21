Юрий Слюсарь ночью выехал в Батайск, который подвергся атаке врага

"Выехал в Батайск, заслушал доклады оперативно-спасательных служб.
В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.
На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра", — написал глава региона в своем телеграм канале в 02:31.
Юрий Слюсарь поручил местным властям провести утром работу по фиксации нанесенного ущерба.
Ночью Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке. Украинские БПЛА были сбиты в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском ©, Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске.