Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сигнал «Беспилотная опасность» отменили на Кубани спустя 8 часов

В Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность в ночь на 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

Сигнал «Беспилотная опасность» отменили на Кубани. Жители региона получили сообщения от краевого центра оповещения утром 21 октября.

Беспилотную опасность на Кубани вводили в ночь на 21 октября. Угроза падения БПЛА в регионе сохранялась более 8 часов. В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время региону ничего не угрожает. Воздушные гавани возобновили работу.

«Экипажем одного рейса было принято решение о посадке на запасной аэродром (Тбилиси)», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше