Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о возрастающей жестокости Вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей региона. В интервью РИА Новости он назвал действия ВСУ террором и показателем их истинного лица. Богомаз подчеркнул, что такое поведение становится возможным только с молчаливого разрешения западных стран, которые, по его мнению, поощряют дальнейшую эскалацию.
«Они начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов», — указал Богомаз.
Глава региона провёл историческую параллель, вспомнив события Великой Отечественной войны. Он отметил, что тогда карательными операциями против мирного населения занимались бандеровцы. Сейчас, по словам губернатора, идеология ненависти активно насаждается на Украине, где даже дети используют оскорбительные лозунги в отношении россиян.
«Видите, у них такая идеология. Взять любого ребенка (на Украине — ред.), он будет кричать: Москаляку на гиляку. У нас же вы этого не найдете, ни в одной школе», — добавил он.
Богомаз констатировал, что возрождение фашистских идей на Украине перешло из разряда маргинальных явлений в государственную политику.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.