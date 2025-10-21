В боях в Запорожской и Херсонской областях на стороне ВСУ принимают участие боевики из «Грузинского национального легиона»*. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что иностранных наемников активно используют на линии боевого соприкосновения, где сейчас идут боевые действия и контрбатарейная борьба.
«Активно задействованы Грузинский национальный легион* и различные польские добровольческие подразделения, которые наиболее многочисленны в общем составе иностранных сил. Фиксируется также присутствие латиноамериканских наемников», — рассказал собеседник агентства.
Ранее замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот заявил об уничтожении группы колумбийских наемников в ходе освобождения населенного пункта Приволье.
Также сообщалось, что на территории Днепропетровской области отмечается деятельность иностранных формирований в составе ВСУ, которые малыми группами выполняют специальные задания.
*Признан террористическим и запрещен в РФ.