Силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 34 беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, шесть БПЛА сбили над Воронежской областью, по три БПЛА — над Краснодарским краем и Липецкой областью, два — над Крымом, семь — над акваторией Черного моря.

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области атаке подвергся город Батайск, там повреждены торговые павильоны и несколько машин. Также известно о падении обломков дронов в Ростове-на-Дону, в результате пострадал мирный житель. В Воронежской области обломки дрона «незначительно повредили элемент промышленного сооружения», никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

