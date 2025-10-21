Силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА над регионами России

В Ростовской области атаке подвергся город Батайск, там повреждены торговые павильоны и несколько машин. Также известно о падении обломков дронов в Ростове-на-Дону, в результате пострадал мирный житель. В Воронежской области обломки дрона «незначительно повредили элемент промышленного сооружения», никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
