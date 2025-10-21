Ричмонд
Три беспилотника сбили над Краснодарским краем

Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Краснодарским краем и Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

Три беспилотника сбили над Краснодарским краем в ночь на 21 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе 34 БПЛА сбиты над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, три — над Липецкой.

Два беспилотника уничтожены над Крымом, еще семь — над акваторией Черного моря.

Напомним, в Краснодарском крае вводили беспилотную опасность в ночь на 21 октября. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов для безопасности полетов.

В настоящее время региону ничего не угрожает. Аэропорты продолжают работу в штатном режиме.

