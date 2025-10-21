Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза БПЛА в Воронежской области отменена

За время действия режима опасности силами ПВО сбито девять беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Утром во вторник, 21 октября, в Воронежской области был отменен режим воздушной опасности, связанный с угрозой беспилотников. Соответствующее сообщение появилось в 5:15 в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.

Режим был введен накануне вечером в 20:38 и действовал почти девять часов. За это время два района региона оказались в зоне непосредственной угрозы удара с воздуха.

По оперативным данным, за ночь силами противовоздушной обороны в пяти районах области были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. Благодаря своевременным действиям военных удалось избежать человеческих жертв. Инцидентами с материальным ущербом стало повреждение промышленного сооружения в одном из районов обломками сбитого дрона, в другом — посекло забор в частном доме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше