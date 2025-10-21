Угроза БПЛА в Воронежской области отменена

Утром во вторник, 21 октября, в Воронежской области был отменен режим воздушной опасности, связанный с угрозой беспилотников. Соответствующее сообщение появилось в 5:15 в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.
Режим был введен накануне вечером в 20:38 и действовал почти девять часов. За это время два района региона оказались в зоне непосредственной угрозы удара с воздуха.
По оперативным данным, за ночь силами противовоздушной обороны в пяти районах области были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. Благодаря своевременным действиям военных удалось избежать человеческих жертв. Инцидентами с материальным ущербом стало повреждение промышленного сооружения в одном из районов обломками сбитого дрона, в другом — посекло забор в частном доме.