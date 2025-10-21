Ричмонд
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 07:12 отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Режим беспилотной опасности был введен в республике в 01:08 и продолжался шесть часов. Информации о закрытии аэропортов в Татарстане не поступало.

Последний раз режим беспилотной опасности вводили вчера, 20 октября, он действовал более двух часов.