Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области

По данным Минобороны, ночью было сбито 55 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и пятью регионами России. Волгоградской области среди них нет.
Атаки фиксировались в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, а также Краснодарском крае и республике Крым.
Напомним, что Росавиация накануне вечером ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда. Также было смс-оповещение о беспилотной опасности, однако его получили не все.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше