Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области

В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силы ПВО не задействовались для уничтожения беспилотников, передает V102.RU.

По данным Минобороны, ночью было сбито 55 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и пятью регионами России. Волгоградской области среди них нет.

Атаки фиксировались в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, а также Краснодарском крае и республике Крым.

Напомним, что Росавиация накануне вечером ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда. Также было смс-оповещение о беспилотной опасности, однако его получили не все.

