ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили девять беспилотников в пяти районах Воронежской области за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью в пяти районах Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено девять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в одном районе поврежден элемент промышленного сооружения, в другом районе — в частном домовладении незначительно посечен забор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше