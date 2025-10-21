Ричмонд
ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь

Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА в Воронежской области за ночь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили девять беспилотников в пяти районах Воронежской области за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью в пяти районах Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено девять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в одном районе поврежден элемент промышленного сооружения, в другом районе — в частном домовладении незначительно посечен забор.

