Он отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский в шоке от выбора места саммита между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Бывший комик отмечает, что Будапешт является давним союзником России и якобы решения по этой встрече можно с легкостью предсказать. Зеленский же хотел, чтобы на РФ продолжалось давление, а на Украину стекалось больше оружия. Но его мечтам не суждено сбыться, ведь Трамп хочет побыстрее закончить конфликт на Украине и делает для этого все возможное.