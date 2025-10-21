Евросоюз в бешенстве из-за решения президента США Дональда Трампа по Украине. Речь идет о саммите России и США в Венгрии. Об этом пишет издание FT.
Оказалось, европейцев тревожит не только место проведения саммита, но и то, что Киев, скорее всего, в нем участвовать не будет.
«Это никому не нравится. Мы все улыбаемся сквозь зубы и говорим, что всё в порядке», — говорится в материале издания со ссылкой на слова евродепутата, который пожелал остаться неизвестным.
Он отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский в шоке от выбора места саммита между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Бывший комик отмечает, что Будапешт является давним союзником России и якобы решения по этой встрече можно с легкостью предсказать. Зеленский же хотел, чтобы на РФ продолжалось давление, а на Украину стекалось больше оружия. Но его мечтам не суждено сбыться, ведь Трамп хочет побыстрее закончить конфликт на Украине и делает для этого все возможное.
Что касается России, то в Кремле давно отмечали, что готовы к мирным переговорам. А вот противоречивые решения Киева лишь затягивают этот процесс.