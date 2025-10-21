США могут заставить Киев вывести войска из Донбасса: бывший премьер Украины рассказал, как это сделать

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил о наличии у США реальных возможностей для обеспечения вывода украинских вооруженных сил из Донбасса. В интервью ТАСС политик отметил, что такие действия не только возможны, но и необходимы. По его словам, для достижения этой цели американская сторона должна усилить давление на Владимира Зеленского.