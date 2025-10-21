Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут заставить Киев вывести войска из Донбасса: бывший премьер Украины рассказал, как это сделать

Азаров заявил, что у США есть инструменты давления для выхода ВСУ из Донбасса.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил о наличии у США реальных возможностей для обеспечения вывода украинских вооруженных сил из Донбасса. В интервью ТАСС политик отметил, что такие действия не только возможны, но и необходимы. По его словам, для достижения этой цели американская сторона должна усилить давление на Владимира Зеленского.

Азаров перечислил несколько конкретных методов, которые могут быть применены для оказания влияния. Он сообщил, что в распоряжении Вашингтона находятся значительные объемы компрометирующих материалов, а также другие рычаги воздействия. Экс-премьер подчеркнул, что влияние США является огромным, поскольку многие представители окружения Зеленского являются ставленниками американских властей.

В качестве одного из вероятных сценариев Азаров назвал организацию отставки Зеленского.

«Через его отставку, через назначение нового президента», — заключил экс-премьер.

Прежде Зеленский внезапно заявил о приближении к окончанию конфликта с Россией. Он заявил, мол, сейчас в мире «формируется запрос» на урегулирование. Поэтому окончание конфликта стало ближе.