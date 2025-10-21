В зоне СВО погиб 26-летний Геннадий Волков из села Дуброво Пермского края

Администрация Еловского муниципального округа сообщила о месте и дате прощания с погибшим участником СВО. Волков Геннадий Евгеньевич погиб при исполнении воинского долга в возрасте 26 лет более года назад. Прощание с погибшим военнослужащим проведут 22 октября в родном селе.