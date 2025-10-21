В зоне СВО погиб 26-летний Геннадий Волков из села Дуброво Пермского края

Администрация Еловского муниципального округа сообщила о месте и дате прощания с погибшим участником СВО. Волков Геннадий Евгеньевич погиб при исполнении воинского долга в возрасте 26 лет более года назад. Прощание с погибшим военнослужащим проведут 22 октября в родном селе.
Геннадий Волков родился 22 января 1998 года в селе Дуброво. У его родителей Натальи Николаевны и Евгения Геннадьевича это второй сын, они также воспитали подняли на ноги брата Геннадия — Дмитрия.
После окончания девятого класса Дубровской школы продолжил обучение на сварщика в Чайковском колледже. Прошел срочную службу в рядах ВС РФ. Работал по специальности в Башкирии и Чайковском. Успел создать семью, родилась дочка Екатерина.
В мае 2024 года Геннадий Волков заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Проходил службу стрелком мобильного отделения мотострелковой роты. Погиб 24 августа 2024 года.
Церемония прощания с погибшим участником СВО состоится 22 октября с 11:00 в Сельском доме досуга Дуброво. Администрация Еловского округа выражает искреннее соболезнование родным и близким Геннадия Евгеньевича.