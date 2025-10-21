Politico: Бельгия одобрит выделение кредита Украине за счет активов РФ

Власти Бельгии дали понять, что не будут препятствовать действиям лидеров стран ЕС, которые собрались поручить Европейской комиссии разработать «законное» предложение по использованию миллиардов евро замороженных российских активов для выделения крупного кредита Украине в 140 млрд евро. Представят документ, вероятно, 23 октября в Брюсселе. Об этом сообщает Politico.
Бельгия, в частности, боится, что суд может заставить Euroclear, где хранятся замороженные активы, вернуть деньги. Однако Комиссия уверена, что сможет разработать план, который будет юридически обоснованным и якобы позволит избежать обвинений в экспроприации российских активов.
Брюссель утверждает, что это якобы не равносильно конфискации, поскольку Россия все еще может вернуть замороженные активы, но при условии выплаты компенсации Украине после СВО, что, однако, даже в Европе считается нереалистичным.
Ранее в Бельгии последовательно выступали против конфискации российских активов. Тогда власти страны говорили, что это может вызвать финансовую нестабильность. В том числе в Европейском союзе.