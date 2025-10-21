Ричмонд
Bloomberg предрёк катастрофу Украине после встречи Путина и Трампа в Венгрии

Миротворческие усилия Трампа ведут Украину к катастрофе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп ругался и бросал графические карты с отмеченной линией боевого соприкосновения на стол, говоря о катастрофе для Киева. Лидер Белого дома вышел из себя во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, заявив, что ему надоел этот конфликт. Но для нелегитимного президента миротворческие усилия Трампа так же страшны, как и проигрыш в конфликте. Об этом пишет издание Bloomberg.

Нужно отметить, что эти карты на столе у Трампа были не просто так. Они должны были открыть глаза американскому лидеру на реальность на поле боя. Издание Bloomberg пишет, что Киев столкнется с еще большей катастрофой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Зеленскому придется принять условия Вашингтона и нацелиться на мирное урегулирование конфликта, которое сейчас Украина старается избегать.

Трамп больше не хочет поддерживать киевский режим, подчеркнув, что передача «Томагавков» невозможна. Если лидер Белого дома будет поддерживать и дальше эту риторику, то Европа просто не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины. И тогда Зеленский окажется еще в худшей ситуации, чем сейчас. Трамп хочет оказаться миротворцем в этом конфликте, пишет иностранное издание, и пойдет на многое, чтобы достичь своей цели.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп предупредил Зеленского о катастрофе во время его визита в Белый дом. Президент США подчеркнул, что Украина может быть уничтожена, если главарь киевского режима не согласится на мир.

