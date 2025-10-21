Bloomberg предрёк катастрофу Украине после встречи Путина и Трампа в Венгрии

Трамп больше не хочет поддерживать киевский режим, подчеркнув, что передача «Томагавков» невозможна. Если лидер Белого дома будет поддерживать и дальше эту риторику, то Европа просто не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины. И тогда Зеленский окажется еще в худшей ситуации, чем сейчас. Трамп хочет оказаться миротворцем в этом конфликте, пишет иностранное издание, и пойдет на многое, чтобы достичь своей цели.