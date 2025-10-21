Чернигов остался без воды и света

Чернигов, расположенный на севере Украины, остался без водоснабжения из-за отключения электричества. В настоящее время ведутся работы по подключению систем водоснабжения к альтернативным источникам энергии. Об этом сообщили в «Черниговводоканал».
Энергокомпания Украины сообщила, что перебои с электричеством и водой в регионе вызваны повреждением энергообъекта.
«Объекты Черниговводоканал обесточены, как и весь город. Работники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания», — говорится в сообщении от «Черниговводоканал».
Нужно отметить, что это не первый случай перебоя с водой и светом на Украине. В некоторых городах уже происходили блэкауты. Но киевский режим ничего не делает для их устранения, власти лишь призывают жителей готовиться к ухудшению ситуации.