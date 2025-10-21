Атаку БПЛА отразили над 16 муниципалитетами Ростовской области

Минувшей ночью на территории Ростовской области силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку. Как сообщил губернатор региона, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над 16 муниципалитетами области.
Известно, что дроны сбили над десятью районами: Аксайским, Миллеровским, Чертковским, Целинским, Куйбышевским, Тарасовским, Октябрьским, Мясниковским, Мартыновским и Матвеево-Курганским. А также над шестью городами: Ростовом-на-Дону, Батайском, Таганрогом, Новочеркасском, Каменском-Шахтинским и Новошахтинском.
