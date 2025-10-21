Форсирование Днепра оказалось мифом: Сальдо раскрыл, почему у ВСУ нет шансов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что форсирование Днепра является крайне сложной задачей для Вооруженных сил Украины. По его словам, при текущем состоянии ВСУ такая операция выглядит совершенно безнадежной. Он подчеркнул, что реальная ситуация не соответствует классическому представлению о масштабной переправе с понтонами и танками.