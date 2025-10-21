Форсирование Днепра оказалось мифом: Сальдо раскрыл, почему у ВСУ нет шансов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что форсирование Днепра является крайне сложной задачей для Вооруженных сил Украины. По его словам, при текущем состоянии ВСУ такая операция выглядит совершенно безнадежной. Он подчеркнул, что реальная ситуация не соответствует классическому представлению о масштабной переправе с понтонами и танками.
«Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится», — передает его слова РИА Новости.
Сальдо отметил, что отдельные диверсионные группы периодически пытаются перебираться на левый берег реки на лодках. Однако эти попытки всегда встречают организованный отпор. Российские военные оперативно реагируют на такие вылазки, уничтожая плавсредства и нанося удары по местам сосредоточения диверсантов.
Глава региона также подчеркнул, что количество попыток переправы через Днепр постоянно снижается. Сальдо констатировал, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года таких инцидентов становится значительно меньше.
Прежде сообщалось, что штурмовики группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении взяли под полный контроль и удерживают остров Переяславский в пойме Днепра.