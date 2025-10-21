Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уничтожение диверсантов ВСУ в плащах-невидимках сняли на видео

Опубликовано видео с камеры дрона-бомбардировщика ВС РФ, участвовавшего в операции по уничтожению украинских диверсантов у села Малые Щербаки Запорожской области.

Пара боевиков в термоизолирующих накидках попыталась подобраться к освобожденному полгода назад селу. Высокие технологии — полезная вещь, если уметь ими пользоваться. Украинцы не умели — их поглощающие тепло плащи выглядели слишком холодными на окружающем фоне. Время от времени из-под накидок выглядывали части тела диверсантов — слишком теплые и оттого тоже заметные в тепловизор дрона.

Диверсанты ВСУ в "плащах-невидимках" ночью попытались проникнуть к Малым Щербакам
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

В общем, разведка ВС РФ засекла лазутчиков и дальнейшая их жизнь была короткой и безрадостной. Присланный БПЛА-бомбардировщик уничтожил украинских диверсантов сбросами.

Малые Щербаки освободили от присутствия ВСУ 25 марта. С тех пор украинская армия периодически пытается контратаковать и засылать в село разведгруппы — в том числе из спецназа ГУР.