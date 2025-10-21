Уничтожение диверсантов ВСУ в плащах-невидимках сняли на видео

Пара боевиков в термоизолирующих накидках попыталась подобраться к освобожденному полгода назад селу. Высокие технологии — полезная вещь, если уметь ими пользоваться. Украинцы не умели — их поглощающие тепло плащи выглядели слишком холодными на окружающем фоне. Время от времени из-под накидок выглядывали части тела диверсантов — слишком теплые и оттого тоже заметные в тепловизор дрона.