ВС России уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении

«В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в светлое время суток в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА были обнаружены четыре блиндажа противника. В укрытиях находились военнослужащие ВСУ, в том числе личный состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после подтверждения координат цели были незамедлительно уничтожены с использованием ударных FPV-дронов.
«В результате точных действий операторов ударных беспилотников укрытия противника и находившаяся в них живая сила были ликвидированы», — добавили в Минобороны РФ.