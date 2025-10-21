Ричмонд
Сотрудник администрации района Уфы отправился служить в зону СВО

Мужчина принял решение служить Родине на переднем крае и подписал контракт с министерством обороны.

Источник: telegram-канал главы администрации Октябрьского района Уфы Антона Тарасова

Сотрудник администрации Октябрьского района Уфы принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.

Глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов отметил, что его коллега сделал осознанный и мужественный шаг. Коллектив выбор коллеги помочь военнослужащим поддержал.

Ранее контрактник кроме своей основной работы занимался сбором гуманитарной помощи и лично доставлял её на фронт. На его счету более десяти поездок в зону боевых действий.

Добровольцу со словами поддержки передали для нужд подразделения, где он будет служить, квадрокоптер и собранную гуманитарную помощь.

«Мы гордимся, что с нами рука об руку трудятся люди с большой буквы. Гордимся его силой духа, смелостью и готовностью встать на защиту Родины. От всего коллектива желаем крепкой брони, верных товарищей и скорейшего возвращения домой с победой», — написал Антон Тарасов в своих соцсетях.

Другие жители Башкирии, желающие помочь участникам СВО приблизить победу, тоже могут подписать контракт с Министерством обороны РФ. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО до 31 октября 2025 года. Подробнее на сайте башбат.рф.