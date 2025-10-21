Сотрудник администрации района Уфы отправился служить в зону СВО

Другие жители Башкирии, желающие помочь участникам СВО приблизить победу, тоже могут подписать контракт с Министерством обороны РФ. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО до 31 октября 2025 года. Подробнее на сайте башбат.рф.