Сотрудник администрации района Уфы отправился служить в зону СВО

Сотрудник администрации Октябрьского района Уфы принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.
Глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов отметил, что его коллега сделал осознанный и мужественный шаг. Коллектив выбор коллеги помочь военнослужащим поддержал.
Ранее контрактник кроме своей основной работы занимался сбором гуманитарной помощи и лично доставлял её на фронт. На его счету более десяти поездок в зону боевых действий.
Добровольцу со словами поддержки передали для нужд подразделения, где он будет служить, квадрокоптер и собранную гуманитарную помощь.
«Мы гордимся, что с нами рука об руку трудятся люди с большой буквы. Гордимся его силой духа, смелостью и готовностью встать на защиту Родины. От всего коллектива желаем крепкой брони, верных товарищей и скорейшего возвращения домой с победой», — написал Антон Тарасов в своих соцсетях.
Другие жители Башкирии, желающие помочь участникам СВО приблизить победу, тоже могут подписать контракт с Министерством обороны РФ. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО до 31 октября 2025 года. Подробнее на сайте башбат.рф.