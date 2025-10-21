В Кингисеппском районе Ленинградской области отменили опасность БПЛА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал об опасности БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района.
«Отбой воздушной опасности в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА. В отношении лица, осуществившего запуск, будут приняты административные меры.
