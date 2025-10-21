Эксперт: Украине катастрофически не хватает снарядов

Эксперт приводит подсчеты: у Европы нет денег на закупку 300 тысяч снарядов из обещанных Киеву 2 млн. Однако поставка 300 тысяч снарядов не оказала бы существенного влияния на позиции ВСУ, поскольку такого объема хватило бы менее чем на неделю боевых действий.