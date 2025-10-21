Эксперт: Украине катастрофически не хватает снарядов

Эксперт приводит подсчеты: у Европы нет денег на закупку 300 тысяч снарядов из обещанных Киеву 2 млн. Однако поставка 300 тысяч снарядов не оказала бы существенного влияния на позиции ВСУ, поскольку такого объема хватило бы менее чем на неделю боевых действий.
По мнению полковника, для успешного выполнения боевых задач Украине нужны производства, выпускающие около 100 тысяч снарядов ежедневно. Поскольку это на данный момент недостижимо, проблему дефицита боеприпасов решить на данный момент невозможно.
Матвийчук добавил, что захваченные в плен украинские военнослужащие подтверждают, что их артиллерия не справляется с задачами из-за вынужденной экономии снарядов.