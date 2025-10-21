Появилось первое видео прорыва бронетехники ВС РФ в Малую Токмачку

Кадры прорыва подразделений 58-й армии опубликовал Telegram-канал «Два майора». Российский «Царь-мангал» под прикрытием дронов-перехватчиков преодолевает лесополосу. Время от времени по нему бьют беспилотники ВСУ, но не причиняют серьезных повреждений.
Противник, пытаясь остановить прорыв, бросает на встречу танк и БМП, но их уничтожают БПЛА. Наконец, «Царь-мангал» успешно заходит в Малую Токмачку и начинает подавлять огнем засевших в домах боевиков ВСУ. Сообщается, что сейчас штурмовики зачищают подвалы в селе. Есть пленные.
Напомним, ранее военкор «РГ» Андрей Полынский сообщил, что Запорожский фронт после долгих позиционных боев перешел в движение. Российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Село Малая Токмачка на этом участке являются главной крепостью ВСУ. Оно находится на возвышенности посреди степи.