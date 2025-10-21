Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Василевка, Родинское, Кучеров Яр, Торецкое, Артемовка, Димитров, Проминь Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области.