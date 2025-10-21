Ричмонд
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили 215 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Пазено, Дроновка, Звановка, Николаевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия., а также три склада боеприпасов.