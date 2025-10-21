ВСУ потеряли более 40 военнослужащих в зоне действия группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Садовое, Никольское, Белозерка и Тягинка Херсонской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.