ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91466 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25602 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30683 орудия полевой артиллерии и минометов, 44481 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в российском ведомстве.