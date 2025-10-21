Ричмонд
ПВО за сутки сбила 137 дронов ВСУ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Силы ПВО за сутки в ходе СВО сбили 137 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91466 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25602 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30683 орудия полевой артиллерии и минометов, 44481 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в российском ведомстве.