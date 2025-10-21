ВС России нанесли удар по украинским энергетическим объектам

«Нанесено поражение местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», — говорится в сводке.
Для ударов бойцы применили авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
- 667 украинских самолетов;
- 283 вертолета;
- 91 466 дронов;
- 633 ЗРК;
- 25 602 танка и других ББМ;
- 1 605 боевых машин РСЗО;
- 30 683 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 44 481 автомобилей.